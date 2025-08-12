"Щедрых жестов не будет". В МВД Эстонии объяснили, будут ли упрощать пересечение границы с РФ

Эстония не планирует упрощать порядок пересечения границы с Российской Федерацией, несмотря на большие очереди и жалобы путешественников из-за ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов относительно путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - заявил Таро.
По состоянию на август на границе Эстонии и РФ работают три пограничных пункта, при этом "Нарва" открыт только днем. Другие два КПП - "Лухамаа" и "Койдула" - работают в стандартном режиме.
Ранее в МВД Эстонии сообщили, что необходимости закрывать границу с Россией нет. В июне министерство допустило закрытие пограничного пункта в Нарве, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.
Ранее сообщалось, что в юго-восточной Эстонии началось строительство Балтийской оборонительной линии. Ее строят Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK).
Также в январе 2025 года в Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, согласно которому парламент может дать правительству страны указание закрыть эстонско-российскую границу.