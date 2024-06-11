Обстрелы Белгородской области заставили россиян ослабить защиту ПВО в Крыму, - ISW

Удары Сил обороны по военным и материально-техническим объектам в Белгородской области, заставили российскую армию изменить размещение систем ПВО и логистическую схему транспортировки топлива во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на сообщение партизанского движения "Атеш" от 10 июня, в котором говорится о передислокации российскими войсками систем противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область, что привело к ослаблению прикрытия Крыма с воздуха.

Кроме того, отмечается в отчете, на кадрах от 8 июня видно, что Россия снова начала транспортировать топливо по железнодорожному мосту через Керченский пролив.

В конце апреля представитель Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что с марта 2024 года российские власти не транспортируют топливо через Керченский железнодорожный мост. Причиной является тот факт, что ВСУ могут ударить по мосту и спровоцировать взрыв цистерн, что уничтожит переправу.

Украинское военное издание "Милитарный" сообщило, что удары ВСУ по железнодорожным паромам через Керченский пролив 30 мая заставили российские власти возобновить транспортировку топлива через железнодорожный мост.

В ISW отмечают, что неизвестно продолжат ли российские власти использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и материально-технического обеспечения в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Это, вероятно, смягчит некоторые логистические ограничения, ведь Россия пытается компенсировать утраченные паромы через пролив, но сделает мост через Керченский пролив все более уязвимым к ударам со стороны Украины, особенно если российская противовоздушная оборона Крыма ухудшится", - говорится в отчете.