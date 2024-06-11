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Обстрелы Белгородской области заставили россиян ослабить защиту ПВО в Крыму, - ISW

Вторник 11 июня 2024 05:23
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Обстрелы Белгородской области заставили россиян ослабить защиту ПВО в Крыму, - ISW Фото: россияне вывозят системы ПВО из Крыма и изменили логистику поставок топлива (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Удары Сил обороны по военным и материально-техническим объектам в Белгородской области, заставили российскую армию изменить размещение систем ПВО и логистическую схему транспортировки топлива во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на сообщение партизанского движения "Атеш" от 10 июня, в котором говорится о передислокации российскими войсками систем противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область, что привело к ослаблению прикрытия Крыма с воздуха.

Кроме того, отмечается в отчете, на кадрах от 8 июня видно, что Россия снова начала транспортировать топливо по железнодорожному мосту через Керченский пролив.

В конце апреля представитель Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что с марта 2024 года российские власти не транспортируют топливо через Керченский железнодорожный мост. Причиной является тот факт, что ВСУ могут ударить по мосту и спровоцировать взрыв цистерн, что уничтожит переправу.

Украинское военное издание "Милитарный" сообщило, что удары ВСУ по железнодорожным паромам через Керченский пролив 30 мая заставили российские власти возобновить транспортировку топлива через железнодорожный мост.

В ISW отмечают, что неизвестно продолжат ли российские власти использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и материально-технического обеспечения в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Это, вероятно, смягчит некоторые логистические ограничения, ведь Россия пытается компенсировать утраченные паромы через пролив, но сделает мост через Керченский пролив все более уязвимым к ударам со стороны Украины, особенно если российская противовоздушная оборона Крыма ухудшится", - говорится в отчете.

Обстрелы ВСУ по оккупированному Крыму

Ночью 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В частности, сообщалось о взрывах в Евпатории, в Сакском и Джанкойском районе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили зенитный ракетный дивизион С-400 возле Джанкоя, а также два зенитных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Тем временем военнослужащие противовоздушной обороны ВС РФ получили приказ на эвакуацию семей из Крыма. Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего прикрытия.

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