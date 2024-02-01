В Украине планируют запуск Национальной электронной библиотеки: что известно

Украинцам сообщили о создании Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ), которая будет сохранять документальное наследие нашего государства.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство культуры и информационной политики (МКИП), Украинская библиотечная ассоциация.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой инициативе.

Участники проекта

О старте проекта создания Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ) стало известно в феврале 2023 года.

К нему присоединились представители:

ВОО "Украинская библиотечная ассоциация"

Министерства культуры и информационной политики

Государственной архивной службы

национальных, государственных, университетских и публичных библиотек

национальных музеев и архивов

национальных библиотек Польши, Эстонии, Латвии, Германии и Великобритании

Поддерживают инициативу ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).

Зачем создавать НЭБУ

Целью проекта является защита культурного достояния Украины в части документального наследия, находящегося в институтах памяти (библиотеках, архивах, музеях и т.п.), путем:

оцифровки

создания надежной системы сохранения

предоставления доступа к цифровым копиям объектов через интернет на длительной основе

Что уже сделано

31 января текущего года состоялся круглый стол, в рамках которого была представлена концепция, положения, регламент работы и дорожная карта по реализации НЭБУ.

"Сохранение исторических документов, обеспечение доступности к ним в электронном формате является сегодня одним из вызовов времени, который мы с вами успешно преодолеем, когда вскоре выйдем на финализацию нашей длительной, но системной работы по созданию электронной библиотеки", - подчеркнул в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.