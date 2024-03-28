В еще одном городе Германии открылся "Паспортный сервис": куда обращаться
Украинцы за границей смогут оформить украинские документы еще в одном городе Германии. В Мюнхене начинает работу паспортный сервис ГП "Документ".
Услуги будут предоставляться в мобильном пункте с микроавтобусами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Алексея Макеева.
С 28 марта в Мюнхене начинает официально работать мобильный пункт "Паспортного сервиса". Услуги по оформлению документов будут предоставляться в 6 специально оборудованных микроавтобусах.
Адрес, куда теперь можно обращаться для оформления паспортов: Мюнхен, Dachauer Straße 122а (во дворе помещения для приема украинских искателей убежища).
Перечень услуг – такой же, как и в других центрах ГП "Документ". В частности, можно оформить ID-карту или загранпаспорт.
Оформление загранпаспорта было самой большой и частой проблемой, с которой сталкивались украинские граждане в Германии, отметил Алексей Макеев.
По его словам, только в 2023 году ГП "Документ" оформило в Германии более 170 тысяч паспортов, ID-карт или водительских удостоверений в паспортных сервисах в Берлине и Кельне.
Напомним, мы писали, как восстановить утраченный паспорт. Для этого можно обратиться в паспортный сервис ГП "Документ".
Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Процедуру установления личности смогут проводить в режиме видеоконференцсвязи.
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