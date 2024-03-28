У ще одному місті Німеччини відкрився "Паспортний сервіс": куди звертатися

Українці за кордоном зможуть оформити українські документи ще в одному місті Німеччини. У Мюнхені починає роботу паспортний сервіс ДП "Документ".

Послуги надаватимуть у мобільному пункті з мікроавтобусами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

З 28 березня у Мюнхені починає офіційно працювати мобільний пункт "Паспортного сервісу". Послуги з оформлення документів надаватимуть у 6 спеціально обладнаних мікроавтобусах.

Адреса, куди тепер можна звертатися для оформлення паспортів: Мюнхен, Dachauer Straße 122а (у дворі приміщення для прийому українських шукачів притулку).

Перелік послуг – такий самий, як і в інших центрах ДП "Документ". Зокрема, можна оформити ID-картку чи закордонний паспорт.

Оформлення закордонного паспорту було найбільшою та найчастішою проблемою, з якою стикались українські громадяни у Німеччині, зазначив Олексій Макеєв.

За його словами, лише 2023 року ДП "Документ" оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні.