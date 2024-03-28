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У ще одному місті Німеччини відкрився "Паспортний сервіс": куди звертатися

Німеччина, Мюнхен, Четвер 28 березня 2024 10:38
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У ще одному місті Німеччини відкрився "Паспортний сервіс": куди звертатися Фото: Мобільний пункт "Паспортного сервісу" за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці за кордоном зможуть оформити українські документи ще в одному місті Німеччини. У Мюнхені починає роботу паспортний сервіс ДП "Документ".

Послуги надаватимуть у мобільному пункті з мікроавтобусами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

З 28 березня у Мюнхені починає офіційно працювати мобільний пункт "Паспортного сервісу". Послуги з оформлення документів надаватимуть у 6 спеціально обладнаних мікроавтобусах.

Адреса, куди тепер можна звертатися для оформлення паспортів: Мюнхен, Dachauer Straße 122а (у дворі приміщення для прийому українських шукачів притулку).

Перелік послуг – такий самий, як і в інших центрах ДП "Документ". Зокрема, можна оформити ID-картку чи закордонний паспорт.

Оформлення закордонного паспорту було найбільшою та найчастішою проблемою, з якою стикались українські громадяни у Німеччині, зазначив Олексій Макеєв.

За його словами, лише 2023 року ДП "Документ" оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні.

Нагадаємо, ми писали, як відновити втрачений паспорт. Для цього можна звернутися до паспортного сервісу ДП "Документ".

Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт після досягнення 18 років, зможуть це зробити в підрозділах ДП "Документ". Процедуру встановлення особи зможуть проводити в режимі відеоконференцзв'язку.

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