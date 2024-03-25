Как восстановить утраченный паспорт: простая инструкция

Как восстановить утраченные документы – один из частых вопросов у украинцев во время войны. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются переселенцы, но это может произойти с кем угодно.

Что нужно для восстановления основных документов гражданина Украины – об этом в разъяснительном видеорассказал координатор программы предоставления правовой помощи ВПЛ и пострадавшим от военных действий БФ "Право на защиту" Виталий Черненький, сообщает РБК-Украина .

В новых видео эксперт благотворительного фонда расскажет, как восстановить паспорт для выезда за границу, свидетельство о рождении, документы об образовании и карту налогоплательщика (идентификационный код).

Перечень уполномоченных подразделений ГП "Документ" за границей можно найти по ссылке .

Прежде всего для восстановления паспорта нужно обратиться в следующие учреждения:

Напомним, с проблемой потери документов во время полномасштабного вторжения России в Украину столкнулись многие украинцы. Однако восстановить их можно через портал "Дия".

Также сейчас через портал "Дия" можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

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