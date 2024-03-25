Как восстановить утраченный паспорт: простая инструкция
Как восстановить утраченные документы – один из частых вопросов у украинцев во время войны. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются переселенцы, но это может произойти с кем угодно.
Что нужно для восстановления основных документов гражданина Украины – об этом в разъяснительном видеорассказал координатор программы предоставления правовой помощи ВПЛ и пострадавшим от военных действий БФ "Право на защиту" Виталий Черненький, сообщает РБК-Украина.
Как восстановить утраченный паспорт: объяснение
Прежде всего для восстановления паспорта нужно обратиться в следующие учреждения:
- подразделения Государственной миграционной службы Украины (ГТС);
- центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
- паспортного сервиса (государственного предприятия "Документ").
Требуются следующие документы:
- Заявление установленного МВД образца о потере или похищении паспорта;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований — если паспорт похищен на территории Украины;
- документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- документы, содержащие переменную информацию (о месте проживания, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.п.).
Срок рассмотрения заявления по общему правилу составляет до 20 дней, отмечает эксперт.
Перечень уполномоченных подразделений ГП "Документ" за границей можно найти по ссылке.
Детальнее смотрите в видео:
Видео: Как восстановить утраченные документы (youtube.com/Право на Захист)
В новых видео эксперт благотворительного фонда расскажет, как восстановить паспорт для выезда за границу, свидетельство о рождении, документы об образовании и карту налогоплательщика (идентификационный код).
Напомним, с проблемой потери документов во время полномасштабного вторжения России в Украину столкнулись многие украинцы. Однако восстановить их можно через портал "Дия".
Также сейчас через портал "Дия" можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.
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