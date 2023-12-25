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Украинцы по достижению 18 лет смогут оформить паспорт за границей: как это сделать

Понедельник 25 декабря 2023 02:50
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Украинцы по достижению 18 лет смогут оформить паспорт за границей: как это сделать Архивное фото: Украинцы по достижению 18 лет смогут оформить паспорт за рубежом (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство усовершенствовало реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов украинцам, которые находятся за пределами страны.

Проект акта разработан Государственной миграционной службой Украины, а его сопровождение осуществлялось в рамках работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий.

Как это будет работать

Изменениями предусмотрено ввести процедуру приема ГП "Документ" за рубежом документов и анкет-заявлений от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

С этой целью зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будет предоставлена возможность проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица.

Важные советы для украинцев

Отметим, что во время войны очень часто случаются подобные ситуации: семьи, эвакуируясь из зоны боевых действий, не смогли взять с собой никаких документов. Как восстановить документы, потерянные во время войны – читайте в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что делать и куда обращаться, если потеряли документы за границей.

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