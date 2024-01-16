В еще одной стране ЕС появились фейки о выплатах украинцам: детали

В соцсетях Чехии распространяется сообщение с ложными суммами денежной помощи украинским беженцам. Якобы украинцы получают вдвое больше денег, чем чешские малообеспеченные семьи.

В то же время в Министерстве труда опровергли указанные расчеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.

В Чехии дезинформаторы используют тему выплат украинцам, чтобы вызвать возмущение местных жителей. Ранее в Германии в соцсетях циркулировали публикации с преувеличенными расчетами общей суммы пособий украинцам. Теперь подобные сообщения появились и в Чехии.

В одной из публикаций приведены ложные расчеты выплат для семей чехов и украинских беженцев. Согласно сообщению, украинка с ребенком до 6 лет получает 10 тысяч крон (405 евро) помощи, тогда как чешская мать-одиночка с ребенком такого же возраста – всего 5520 крон (223 евро). Так что речь идет о "разнице" в два раза.

"Почему такая заинтересованность создать лучшие условия для жизни жителям чужой страны, а не своим собственным?", – пишут анонимные авторы публикации.

Между тем, спикер Министерства труда и социальных вопросов Якуб Аугуста отметил, что из сообщения вообще не ясно, каким образом там "вычисляли" размер помощи. По его словам, публикация манипулятивна и вводит в заблуждение.

В частности, пособие на ребенка назначается индивидуально и зависит и от возраста ребенка, доходов домохозяйства, поэтому невозможно автоматически принимать к рассмотрению конкретную сумму этого пособия.

В то же время украинские беженцы вообще не имеют права на указанные выплаты. Для украинцев со временной защитой предусмотрена гуманитарная помощь, и как исключительная мера – срочная помощь. Даже размер гуманитарной помощи беженцам, который упоминают дезинформаторы, уже давно изменился.

В Министерстве труда и социальных вопросах подчеркивают, что граждане Чехии имеют право на большее количество разновидностей социальной помощи, чем украинские беженцы.