Жилье и помощь на возвращение. Что изменится для украинцев в Чехии в 2024 году

Чехия – на третьем месте в ЕС по количеству украинских беженцев. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.

Какие основные изменения ожидают украинских беженцев в следующем году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на портал для иностранцев в Чехии и proukrainu.blesk.cz .

Временная защита продлена до 2025 года: изменения в процедуре

22 декабря 2023 года чешский президент Петр Павел подписал изменения в закон Lex Ukraine, который регулирует статус украинских беженцев в Чехии.

Согласно поправкам к закону, временная защита в Чехии для бежавших от войны в Украине продлевается до марта 2025 года.

Статус временной защиты дает украинским беженцам доступ к рынку труда, государственному медицинскому страхованию и обучению в школах.

Продление защиты будет происходить в два этапа, как и в прошлом году. Сначала нужно будет зарегистрироваться в электронном виде с января по 15 марта 2024 года. Это даст продление временной защиты до 30 сентября 2024 года.

Во время физического визита в отделение миграционного департамента МВД для вклеивания новой визовой наклейки нужно будет предоставлять новый документ. Это продлит временную защиту до 31 марта 2025 года.

В то же время, в 2024 году вводится требование предоставить справку о проживании с официально заверенной подписью собственника или арендодателя. Это не касается только тех, кто проживает в государственном гуманитарном жилье.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

Срок проживания в бесплатном жилье сократят до 3 месяцев

Закон предусматривает ряд изменений в программе поддержки украинцев. В частности, сокращается срок проживания в бесплатном гуманитарном жилье. С 1 июля 2023 года программа размещения украинских беженцев в Чехии уже претерпела изменения – срок бесплатного проживания ограничили 5 месяцами (150 дней). Без ограничения по времени могут жить без оплаты уязвимые категории беженцев.

В 2024 году жить в государственном гуманитарном жилье можно будет всего 3 месяца. Согласно изменениям в закон, срок проживания в бесплатном жилье будет сокращен до 90 дней всем без исключения. Норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Беженцы, которые на 1 сентября 2024 года исчерпают 90-дневный срок, должны будут покинуть экстренное жилье или перейти на стандартные отношения найма и оплачивать жилье.

Фото: Регистрация украинских беженцев (gettyimages.com)

Украинцам будут оказывать помощь на добровольное возвращение домой

В законе предусмотрены новые нормы, согласно которым правительство Чехии сможет устанавливать правила денежной помощи украинцам, если они решат добровольно вернуться в свою страну.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – рассказал министр внутренних дел Вит Ракушан.

Эта помощь будет предусматривать оплату некоторых расходов на возвращение в Украину и необходимое консультирование и не будет включать предоставление наличных денег. Например, покупку билетов или оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях. Допустимые расходы и максимальный размер выплат определит правительство. Предусматриваются следующие условия предоставления помощи:

получить можно будет один раз;

срок подачи заявки – не позднее 3 месяцев со дня прекращения временной или международной защиты;

будет распространяться и на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

Если человек впоследствии захочет получить долгострочную визу, половину полученной помощи нужно будет вернуть.

Фото: Желающим вернуться будут оказывать помощь (gettyimages.com)

Какие еще изменения для беженцев будут в 2024 году

С сентября 2024 года отменяется возможность объявлять отдельные даты зачисления в детсад или школу для украинских детей и создание для них специальных классов. Школам разрешат корректировать программу обучения только для украинских детей со временной защитой менее одного года.

Бесплатную нострификацию диплома смогут сделать только украинцы, которые пользуются временной защитой менее 12 месяцев. Другим нужно будет оплатить нострификацию — 3000 крон (5100 грн).

Среди других изменений – временная защита не будет распространяться на граждан Украины, которым присуждена депортация. До сих пор депортация откладывалась до окончания временной защиты.

В Чехии с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами становится обязательной. Если не оформить регистрацию транспортного средства в специальном реестре до конца года, это будет считаться правонарушением и будет наказываться штрафом.