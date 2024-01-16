У ще одній країні ЄС з'явилися фейки про виплати українцям: деталі

У соцмережах Чехії шириться допис із неправдивими сумами грошової допомоги українським біженцям. Нібито українці отримують удвічі більше грошей, ніж чеські малозабезпечені сім'ї.

Водночас у Міністерстві праці спростували вказані розрахунки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague.

У Чехії дезінформатори використовують тему виплат українцям, щоб викликати обурення місцевих жителів. Раніше у Німеччині в соцмережах циркулювали публікації із перебільшеними розрахунками загальної суми допомоги українцям. Тепер подібні дописи з'явилися й у Чехії.

У одній із публікацій наведені неправдиві розрахунки виплат для родин чехів і українських біженців. Згідно із дописом, українка з дитиною до 6 років отримує 10 тисяч крон (405 євро) допомоги, тоді як чеська мати-одиначка з дитиною такого ж віку – лише 5520 крон (223 євро). Тож йдеться про "різницю" у два рази.

"Чому ж така зацікавленість створити кращі умови для життя мешканцям чужої країни, а не своїм власним?", – пишуть анонімні автори публікації.

Між тим, речник Міністерства праці і соціальних питань Якуб Ауґуста зазначив, що з допису взагалі не ясно, яким чином там "вираховували" розмір допомоги. За його словами, публікація маніпулятивна та вводить в оману.

Зокрема, допомога на дитину призначається індивідуально і залежить і від віку дитини, доходів домогосподарства, тому неможливо автоматично брати до розгляду конкретну суму цієї допомоги.

Водночас, українські біженці взагалі не мають права на вказані виплати. Для українців із тимчасовим захистом передбачена гуманітарна допомога, і як винятковий захід – термінова допомога. Навіть розмір гуманітарної допомоги біженцям, який згадують дезінформатори, вже давно змінився.

У Міністерстві праці і соціальних питань наголошують, що громадяни Чехії мають право на більше різновидів соціальної допомоги, ніж українські біженці.