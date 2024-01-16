Продление защиты: можно ли выезжать из Чехии до получения новой визы

Регистрация на продление временной защиты в Чехии продолжается с 8 января по 15 марта. После этого можно получить новую визовую наклейку в отделении МВД, что даст право на поездки в другие страны Шенгенской зоны.

Возможно ли выезжать из Чехии без визы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

После онлайн-регистрации на продление временной защиты в Чехии нужно получить визовую наклейку в отделении МВД. Визит в департамент должен быть осуществлен до 30 сентября 2023 года – до этого времени будет действовать продление временной защиты после онлайн-регистрации.

В то же время, многих украинцев интересует, можно ли выезжать из Чехии, пока у них нет новой визовой наклейки. На информационном портале для иностранцев отмечается:

"Поездки в другие страны Шенгенской зоны возможны только при наличии действительного загранпаспорта и визовой наклейки".

Чехия сообщила другим странам Шенгенской зоны о выдаче "Подтверждения электронной регистрации на продление временной защиты". Однако украинцам рекомендуют проверять условия въезда в выбранную страну. Специальное подтверждение не заменяет загранпаспорт или визовую наклейку.

Украинцам следует учесть:

чтобы выезжать из Чехии без визы, необходимо загрузить, распечатать и иметь подтверждение об успешной регистрации на продление визы временной защиты;

лучше воздержаться от поездок в страны, не входящие в Шенгенскую зону (кроме Украины).

Подтверждение успешной регистрации можно найти в своем аккаунте пользователя на Информационном портале для иностранцев. Документ появляется после успешной онлайн-регистрации для продления временной защиты.