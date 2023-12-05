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В еще одной стране ЕС оценили вклад украинских беженцев в экономику: детали

Эстония, Таллин, Вторник 05 декабря 2023 12:33
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В еще одной стране ЕС оценили вклад украинских беженцев в экономику: детали Фото: Украинцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Эстонии оказали положительное влияние на экономику страны. Их вклад в виде налогов и потребления превышает расходы на социальную и финансовую помощь.

Об этом сообщил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Украинские беженцы оказали положительное влияние на экономику Эстонии, считают экономисты. С начала войны страна приняла 153 322 беженца из Украины, но сколько сейчас остаются в стране, неизвестно. Большинство бежавших от войны – женщины, дети и пенсионеры. Эстония потратила на социальные выплаты около 8 млн евро.

"Если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше, чем украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов или в результате потребительской деятельности", –отметил главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

По его словам, суммы социальных выплат украинцам со временем будут сокращаться. Потому что беженцы выучат язык, подтвердят свою квалификацию и смогут работать на высокооплачиваемых должностях. Тогда украинцы смогут заполнить вакансии в сферах образования и здравоохранения, где сейчас не хватает специалистов. Пока многие украинские граждане работают не по специальности.

Общее количество украинцев, нашедших работу в Эстонии – 28 115 человек. Они зарабатывают в среднем 1393 евро брутто (до вычета налогов).

"Большинство украинских беженцев идут работать в обрабатывающую промышленность, это очень большой сектор экономики. Далее в перечне торговля, административная работа и и сфера услуг", – рассказала представитель службы занятости Катрин Лийваметс.

По ее словам, даже украинцы, которые в Украине не работали, находят рабочее место в Эстонии.

Ранее взносы от налогов трудоустроенных украинских беженцев посчитали в Чехии и Польше. Поступления в бюджет от налогов работающих украинцев оценивают как очень сильный взнос.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Эстонии стали чаще жаловаться на работодателей. В пользу украинцев в этом году взыскали более 320 тысяч евро.

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