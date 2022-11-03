Выгодны для экономики. В Польше посчитали доходы от украинцев

Беженцы из Украины уплатили в Польше налогов на 2 миллиарда евро с начала войны. Это в три раза больше, чем страна потратила на помощь нашим согражданам.

Такие данные привел профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Украинцам помогает не только правительство, но и международные организации

Польское правительство получило от ЕС 700 миллионов злотых и ждет транша еще 200 миллионов злотых на беженцев. Впрочем, по мнению Мацея Дущика, власти "неправильно просят деньги", поэтому сталкиваются с кризисом из-за расходов на беженцев.

"Мы потратили 3,5 миллиарда злотых (750 млн евро) на помощь украинцам, но подсчеты вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука показывают, что мы получили 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов", - отметил эксперт.

Он добавил, что значительну часть помощи украинцам выделили частные польские фонды. Также существенно помогли международные организации: ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест. Потому даже значительные расходы Польши на систему образования и здравоохранения частично выравниваются.

Фото: Украинцы уменьшают дефицит рабочих рук в Польше (gettyimages.com)

"Помним, что польский рынок труда очень абсорбирующий. Украинцы работают, платят взносы и налоги. О самих расходах говорить неправомерно", - подчеркнул Мацей Дущик.

Благодаря беженцам ВВП Польши может вырасти на 3,5%, - эксперты

Эксперты консалтинговой компании Deloitte подготовили отчет о потенциале интеграции беженцев из Украины. Проанализировали риски и положительное влияние на экономику страны миллионной волны мигрантов.

"Польша столкнулась с огромной возможностью, которая при отсутствии стратегического плана и хорошей координации может превратиться в большую проблему", - отмечается в отчете.

При качественной стратегии беженцы будут иметь более легкую интеграцию и более высокий уровень жизни, а Польша - рост ВВП. Польские работодатели получат доступ к квалифицированным работникам, зарплаты поднимутся, а соответственно и пенсии, зависящие от поступлений в ZUS.

В перспективе план интеграции беженцев из Украины может способствовать увеличению ВВП Польши от 0,2% до 3,5%.

“Мигранты из Украины еще до войны оказали положительное влияние на экономику Польши. 1,4 млн экономических мигрантов из Украины облегчили проблему дефицита работников в Польше, приобщившись тем самым к 13% росту ВВП Польши в 2013-2018 годах”, - указывается в отчете Deloitte.

Фото: Украинцы в будущем улучшат демографическую структуру Польши (gettyimages.com)

Эксперты считают, что беженцы из Украины не только положительно повлияют на рынок труда, но и в будущем улучшат демографическую структуру Польши.

Напомним, мы писали, чтоодна из стран ЕС урезает помощь украинцам.