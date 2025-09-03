Еще одна потеря в сборной: звезду из АПЛ заменит футболист "Динамо"

Что случилось с Миколенко

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко не поможет команде Сергея Реброва в поединках против Франции и Азербайджана.

"После прохождения МРТ у игрока было обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого он не сможет сыграть в сентябрьских играх отбора", - говорится в официальной информации УАФ.

Отметим, что Миколенко пропустил старт сезона на клубном уровне из-за проблем со здоровьем.

Уже сегодня футболист покинул расположение команды и вернулся в Англию на восстановление.

Кого вызвали на замену

Вместо Миколенко Сергей Ребров довызвал 27-летнего защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака.

Футболист еще не играл за национальную команду, поэтому эти матчи могут стать для него первыми в футболке сборной Украины.

Кроме Дубинчака, в заявке "сине-желтых" остаются другие универсальные исполнители, способные закрыть левый фланг обороны - Богдан Михайличенко, Александр Зинченко и Николай Матвиенко.

Владислав Дубинчак (фото: ФК "Динамо")

Потери Украины перед стартом отбора

Ранее национальная сборная Украины потеряла голкипера Андрея Лунина, которого заменил Георгий Бущан.

Украина стартует в отборе на ЧМ-2026 5 сентября в польском Вроцлаве матчем против Франции. Следующая игра состоится 9 сентября в Баку, где "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном.