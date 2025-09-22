Еще одна страна признала Палестину как государство: какой по счету стала Португалия

Министр иностранных дел Паулу Рангель официально признал палестинское государство 21 сентября, находясь в Нью-Йорке.

Это решение в тот же день также ратифицировали Великобритания, Канада и Австралия.

Они сделали это накануне конференции, запланированной на понедельник, 22 сентября.

Сообщается, что по состоянию на этот день 147 стран признали Палестину как государство, что составляет 75 процентов от всех членов Организации Объединенных Наций.

Признание Палестины Канадой

Канада стала первой страной G7, которая формально признала независимость Палестины.

В своем заявлении премьер-министр Марк Карни отметил, что с 1947 года политика канадского правительства заключалась в поддержке решения о создании двух государств для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

"ХАМАС обокрал палестинский народ, лишил его жизни и свободы, и он никоим образом не может диктовать его будущее", - сказал он.

Признание Палестины Британией

Премьер-министр Британии Кир Стармер опубликовал видеообращение.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта по принципу двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - сказал Стармер.

Признание Палестины Австралией

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе опубликовал в соцсети Х текст своего обращения.

"Содружество Австралии официально признает независимое и суверенное государство Палестина. Таким образом, Австралия признает законные и давние стремления палестинского народа к созданию собственного государства", - сказано в заявлении.

Альбанезе тоже подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в Палестине.