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Украинские беженцы в Литве могут получить деньги на ведение бизнеса: детали

Литва, Вильнюс, Пятница 02 февраля 2024 11:11
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Украинские беженцы в Литве могут получить деньги на ведение бизнеса: детали Фото: Центр поддержки украинцев в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Литве могут получить деньги на ведение бизнеса. Вильнюсское бюро Международной организации миграции предоставит до 3 евро на реализацию предпринимательских идей.

Также украинцам окажут менторскую поддержку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Украинских беженцев в Литве приглашают подать заявку на получение средств на ведение бизнеса, чтобы начать или расширить индивидуальную деятельность и реализовать свою предпринимательскую идею. Бизнес-субсидии предоставит Вильнюсское бюро Международной организации миграции (МОМ Литва).

"Те, кто долгое время находятся в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать все сначала непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу", – обратился руководитель МОМ в Литве Эйтвидас Бингелис.

Заявки будут приниматься до середины февраля. Среди них выберут 20 лучших, на которые выделят до 3 тысяч евро. Победители также получат три индивидуальных менторских сессии.

"Наша цель – не только оказать поддержку, но и знания, чтобы люди, желающие создать рабочие места для себя и, возможно, для других, имели достаточно информации, могли открывать компании и реализовывать свои планы", – отметил он.

С начала войны в Литву прибыло более 83 тысяч украинцев. Вид на жительство имеют около 55 тысяч беженцев из Украины. По данным МОМ Литвы, в стране работает 30 тысяч украинских граждан.

В 2022 году украинцы уплатили более 58 млн евро налогов. По прогнозу МОМ Литвы, в 2023 году эта сумма возросла.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве. Среди основных трудностей – доступ к языковым курсам и медицинской помощи.

Также мы рассказывали, что в ноябре поток беженцев в Литву возрос. В стране отмечается рекордный уровень трудоустройства украинцев.

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