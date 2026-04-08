Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Еще одна страна ЕС ограничит доступ к соцсетям для детей

16:36 08.04.2026 Ср
2 мин
Запрет для детей до 15 лет в Греции должен заработать с 1 января 2027 года
Мария Науменко
Иллюстративное фото (freepik.com)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в Афинах говорят, что хотят не только принять собственный закон, но и подтолкнуть к подобным решениям весь Евросоюз.

По его словам, власти пошли на этот шаг из-за роста уровня тревожности среди детей, проблем со сном и самого дизайна онлайн-платформ, который подталкивает к зависимости.

Мицотакис подчеркнул, что Греция станет одной из первых стран, которые введут такой запрет, но не хочет оставаться исключением. По его словам, Афины стремятся подтолкнуть в этом направлении и Европейский Союз.

В письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе "цифровой возраст совершеннолетия" в 15 лет, сделать для платформ обязательной проверку возраста и создать согласованную систему контроля и санкций до конца 2026 года. В греческом правительстве считают, что без общей законодательной рамки ЕС отдельные национальные решения будут малоэффективными.

По словам министра цифрового управления Димитриса Папастергиу, парламент Греции должен принять соответствующий закон в середине 2026 года. С 1 января 2027 года платформы должны будут иметь техническую возможность ограничивать доступ детей, иначе им могут грозить штрафы по нормам Закона ЕС о цифровых услугах, которые достигают 6% глобального оборота.

Правительство уже запретило использование мобильных телефонов в школах и запустило платформы родительского контроля, чтобы ограничить время, которое подростки проводят перед экранами. Опрос компании ALCO, обнародованный в феврале, показал, что около 80% респондентов поддерживают запрет соцсетей для детей до 15 лет.

Ограничение доступа к соцсетям для детей

Напомним, Австралия в декабре 2025 года первой в мире ввела общенациональный запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет.

Уже в начале января 2026 года Meta сообщила о блокировке почти 550 тыс. аккаунтов в Австралии после вступления в силу новых правил.

В марте Индонезия также ввела общенациональные ограничения для детей до 16 лет в соцсетях.

В то же время в Словении, Польше, Австрии и Франции подобные инициативы пока остаются на стадии подготовки законов или парламентского рассмотрения.

