Еще одна категория украинцев сможет получить отсрочку в "Резерв+": как подать заявку

Отныне отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" смогут получить больше украинцев. Услуга стала доступной даже без пенсионного удостоверения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерину Черногоренко .

В приложении "Резерв+" теперь можно оформить отсрочку для людей с инвалидностью, данные о которых содержатся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Теперь достаточно зайти в приложение, выбрать свою категорию - и получить отсрочку без визитов в ТЦК и очередей.

Чтобы оформить отсрочку, нужно подать запрос в приложении. Если данные об инвалидности отсутствуют в системе, необходимо обратиться в Управление соцзащиты с соответствующими документами.

Ранее онлайн-отсрочку могли получить только те, кто имел пенсионное удостоверение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это была одна из самых востребованных функций среди пользователей.

Это обновление стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны Украины, Министерства соцполитики, Пенсионного фонда и международных партнеров.