Ще одна категорія українців зможе отримати відстрочку у "Резерв+": як подати заявку
Відтепер відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" зможуть отримати більше українців. Послуга стала доступною навіть без пенсійного посвідчення.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації України Катерину Черногоренко.
У застосунку "Резерв+" тепер можна оформити відстрочку для людей з інвалідністю, дані про яких містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Тепер достатньо зайти у застосунок, обрати свою категорію - і отримати відстрочку без візитів до ТЦК та черг.
Щоб оформити відстрочку, потрібно подати запит у застосунку. Якщо дані про інвалідність відсутні в системі, необхідно звернутися до Управління соцзахисту з відповідними документами.
Раніше онлайн-відстрочку могли отримати лише ті, хто мав пенсійне посвідчення Пенсійного фонду України (ПФУ). Це була одна з найзапитуваніших функцій серед користувачів.
Це оновлення стало можливим завдяки співпраці Міністерства оборони України, Міністерства соцполітики, Пенсійного фонду та міжнародних партнерів.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство оборони України повідомило про автоматичне продовження відстрочок від мобілізації в застосунку "Резерв+" для певних категорій громадян. Раніше для продовження відстрочки потрібно було надсилати новий запит у застосунку, тепер достатньо лише оновити військовий документ.
Спочатку ця функція буде доступна для осіб з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів. Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову; пізніше планується впровадити для них автоматичне продовження відстрочок.
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