Минобороны: отсрочки в "Резерв+" будут продлеваться автоматически, но не для всех

В приложении "Резерв+" отсрочки от мобилизации будут продлеваться в автоматическом режиме. Но это не касается многодетных отцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook .

"Отсрочки в "Резерв+" будут постепенно продлеваться автоматически. Ранее для продления онлайн-отсрочки требовалось отправлять новый запрос в приложении. Теперь достаточно только обновить военный документ", - рассказала чиновница.

По ее словам, сначала функция будет работать для тех отсрочек, которые были оформлены в "Резерв+". Ее запустят для людей с инвалидностью, которые имеют удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

"Многодетные родители, которые имеют троих детей в совместном браке, по окончании отсрочки могут подать запрос на новую. Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", - отметила Черногоренко.