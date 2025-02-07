ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны: отсрочки в "Резерв+" будут продлеваться автоматически, но не для всех

Пятница 07 февраля 2025 21:10
UA EN RU
Минобороны: отсрочки в "Резерв+" будут продлеваться автоматически, но не для всех Иллюстративное фото: в "Резерв+" отсрочка от мобилизации будет продлеваться автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" отсрочки от мобилизации будут продлеваться в автоматическом режиме. Но это не касается многодетных отцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Отсрочки в "Резерв+" будут постепенно продлеваться автоматически. Ранее для продления онлайн-отсрочки требовалось отправлять новый запрос в приложении. Теперь достаточно только обновить военный документ", - рассказала чиновница.

По ее словам, сначала функция будет работать для тех отсрочек, которые были оформлены в "Резерв+". Ее запустят для людей с инвалидностью, которые имеют удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

"Многодетные родители, которые имеют троих детей в совместном браке, по окончании отсрочки могут подать запрос на новую. Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", - отметила Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Напомним, с начала ноября прошлого года в “Резерв+” добавили возможность получить отсрочку от мобилизации.

На старте услуга была доступна для людей с инвалидностью, а также студентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Мобилизация в Украине Отсрочка
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов