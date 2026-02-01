Еще одна группа детей с Херсонщины вернулась домой: среди спасенных - младенец

На подконтрольную территорию Украины вернули еще одну группу детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По словам чиновника, среди спасенных - младенец, дети и подростки, которые длительное время находились под угрозой незаконной депортации или подвергались давлению со стороны оккупантов.
Возвращение детей на территорию Украины с временно оккупированных районов Херсонской области стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.
Речь идет о детях в возрасте от 8 месяцев до 17 лет, которых оккупанты пытались депортировать или лишить родительских прав.
Например, среди возвращенных детей - 11-летняя девочка, которую оккупанты пытались принудительно отправить в интернат после того, как узнали, что ее мать служила в ВСУ. Женщину незаконно лишили родительских прав и открыли уголовное дело.
Также среди детей есть двое братьев 5 и 11 лет, которых оккупанты систематически возили на "суды", где их унижали и на глазах детей пытали отца.
Сейчас все возвращенные дети находятся под опекой украинских специалистов и получают необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь для восстановления после пережитого.
Александр Прокудин отметил, что с начала 2026 года благодаря совместным усилиям государства и волонтерских организаций с временно оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть уже 19 детей. При этом процесс идентификации и эвакуации других несовершеннолетних, которые остаются в заложниках, продолжается.
Российские оккупанты систематически вывозят украинских детей из оккупированных районов Донецкой, Луганской и Херсонской областей в Россию или на территории подконтрольные РФ. Часто их разлучают с родителями, особенно если родители служат в ВСУ или отказываются сотрудничать с оккупационными властями.
Это происходит под предлогом "опеки" или "обеспечения воспитания", но фактически является попыткой контролировать детей и переписать их жизнь по российской пропаганде.
Напомним, что в июле первая леди США Мелания Трамп обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию. Таким образом, первая леди США открыла канал коммуникации с российским диктатором для возвращения детей в Украину.
В результате в декабре семерых украинских детей вернули на родину из России.