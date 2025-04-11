"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев - Днепр на Пасху: билеты уже в продаже

К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд между Киевом и Днепром. Билеты уже в продаже.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Речь идет о скором поезде №220/219 Киев - Днепр - Киев. Он будет курсировать в две даты - 18 и 21 апреля. График движения поезда: из Киева: отправление в 13:44, прибытие в Днепр - в 21:00;

из Днепра: отправление в 08:15, прибытие в Киев - в 16:17. В компании отмечают, что это удобный график для праздничных путешествий и семейных встреч. Также отмечают, что поезд будет останавливаться в Каменском. Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзалов.