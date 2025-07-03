Украинцы теперь могут получить направление на ВВК без похода в ТЦК: инструкция

В Украине упростили получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии через "Резерв+". Подпись ТЦК больше не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook .

"Направления на ВВК в "Резерв+" больше не требуют подписи ТЦК. Вы делаете запрос онлайн - документ генерируется автоматически", - рассказала она.

По словам чиновницы, для того, чтобы получить направление на ВВК, необходимо: