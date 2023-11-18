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Еще один штат в США разрешил Трампу участвовать в выборах

Денвер, Суббота 18 ноября 2023 09:17
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Еще один штат в США разрешил Трампу участвовать в выборах Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд штата Колорадо разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии. Но судья признала, что бывший президент США причастен к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Окружная судья Сара Уоллес заявила, что Трамп может остаться на первичных выборах, поскольку остается непонятным, касается ли 14 поправка к Конституции США президентов. Судья объяснила свое решение "противоречивыми толкованиями" поправки.

Отметим, что после гражданской войны в США к Конституции была внесена 14-я поправка, которая указывает, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность. Инициативная группа американцев обратилась в суд, чтобы запретить Трампу баллотироваться на выборы.

Решение суда Колорадо было третьим в США. На прошлой неделе Верховный суд Миннесоты заявил, что Трамп может участвовать в праймериз, а Мичиганский судья постановил, что Конгресс должен решать, может ли бывший президент идти на выборы.

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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