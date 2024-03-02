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Еще один самолет и почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских окупантов в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 960 российских интервентов, таким образом, общие потери армии РФ в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже около 415 640 солдат. Также Силы обороны уничтожили еще один самолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 415640 (+960) человек ликвидировано;
  • танков - 6624 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем - 10153 (+47) ед.;
  • РСЗО - 1003 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 696 (+5) ед.;
  • самолетов - 346 (+1) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35) ед.;
  • крылатые ракеты - 1915 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед.;
  • специальная техника - 1617 (+6) ед.

Ситуация на фронте 2 марта

Как ранее сообщали в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии рекордное количество населенных пунктов.

Кроме того, ночью интервенты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 17 Шахедов. Силами ПВО были уничтожены 14 ударных беспилотников врага.

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