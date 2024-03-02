Еще один самолет и почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 960 российских интервентов, таким образом, общие потери армии РФ в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже около 415 640 солдат. Также Силы обороны уничтожили еще один самолет врага.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:
Как ранее сообщали в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии рекордное количество населенных пунктов.
Кроме того, ночью интервенты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 17 Шахедов. Силами ПВО были уничтожены 14 ударных беспилотников врага.
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