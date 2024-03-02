Еще один самолет и почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 415640 (+960) человек ликвидировано;

танков - 6624 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед.;

артиллерийских систем - 10153 (+47) ед.;

РСЗО - 1003 (+3) ед.;

средства ПВО - 696 (+5) ед.;

самолетов - 346 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35) ед.;

крылатые ракеты - 1915 (+3) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед.;

специальная техника - 1617 (+6) ед.

Ситуация на фронте 2 марта

Как ранее сообщали в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии рекордное количество населенных пунктов.

Кроме того, ночью интервенты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 17 Шахедов. Силами ПВО были уничтожены 14 ударных беспилотников врага.