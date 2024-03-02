Ночная атака дронов по Украине: в ВСУ рассказали о сбитии "Шахедов" россиян

Российские оккупанты в ночь на 2 марта применили для ударов по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 17 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены", - передали военные.

Что известно о воздушной атаке и последствиях

Напомним, этой ночью российские террористы нанесли очередную воздушную атаку с применением дронов-камикадзе по Украине.

В Одесской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

Утром в Силах обороны юга Украины рассказали, что войска РФ запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку.

Позже стало известно о втором погибшем в Одессе, тело которого достали из-под обломков.

Также сообщалось, что около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

Как рассказали позже в полиции Харьковской области, вражеские дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.