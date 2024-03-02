Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 960 російських інтервентів, таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в нашу країну склали вже близько 415 640 солдатів. Також Сили оборони знищили ще один літак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:
Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти обстріляли з артилерії рекордну кількість населених пунктів.
Крім того, вночі інтервенти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 17 "Шахедів. Силами ППО були знищені 14 ударних безпілотників ворога.
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