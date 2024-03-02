Ситуация на фронте сегодня 2 марта

В Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Захватчики обстреляли из артиллерии рекордное количество населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В общем враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Дружба, Глухов, Волфино Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Дружба, Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка, Торецк, Екатериновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка - Луганской.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. На протяжении прошлых суток противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.

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