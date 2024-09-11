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Еще один день без отключений: в "Укрэнерго" не вводят графики на 12 сентября

Среда 11 сентября 2024 19:04
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Еще один день без отключений: в "Укрэнерго" не вводят графики на 12 сентября Фото: в Украине не будут выключать свет 12 сентября (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 12 сентября, не будут применяться графики отключения света. Это уже шестой день без отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 12 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении от "Укрэнерго".

Украинцев призывают рационально потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки с 18:00 до 22:00.

Кроме того, после массированных обстрелов 26 августа графики отключений электроэнергии в Украине не будут применяться уже шесть дней.

Отключение света в Украине

После весенних ударов России по энергетике более 80% генерационных мощностей Украины были уничтожены, и ситуация с отключениями оставалась сложной. В июле запустили два энергоблока на АЭС, но после ударов 26 августа снова ввели графики отключений. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Шмигаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

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