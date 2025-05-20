Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и атаки оккупантов

На фронте с начала суток 20 мая произошло 129 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток произошло 129 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБов. Также использовал для ударов 984 дроны-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали две атаки врага в сторону Строевки и в районе Волчанска.

Двадцать четыре штурмовые действия захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское на Лиманском направлении. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил наступательные действия в районе Белогоровки, был остановлен, успеха не имел.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Петровки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 37 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 144 оккупанта и ранили 155. Уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, квадроцикл, 11 БПЛА и антенну управления БПЛА.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 22 атаки в районе Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в направлении Одрадного. До сих пор продолжаются бои, которые не утихают в четырех локациях.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды шли вперед на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Малых Щербаков, успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков. Враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 23 КАБа, также совершил 213 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.