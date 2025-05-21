Российские оккупанты продвинулись в четырех областях Украины: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов на севере Сумской и Харьковской областей, на Запорожском направлении и вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Сообщается, что 20 мая Силы обороны Украины продолжали ограниченные наземные атаки в Курской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ совершили атаки в районе Теткино и Вольфино (к востоку от Теткино).

Российский блогер рассказывал, что путинские войска все еще не в состоянии укрепить позиции в Теткино, и что ситуация возле Горналя (к юго-западу от Суджи) покрыта "туманом войны".

20 мая шли бои на северо-западе Белгородской области. Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины совершили атаки вблизи Демидовки и Поповки.

"Северная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись в Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах юго-западной части Локни и захватили поля к западу от населенного пункта.

19 и 20 мая российские захватчики продолжали атаковать в пределах Локни и возле Беловодов (к северо-западу от Локни) и Водолаг (к западу от Локни).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области. Как показывают опубликованные 20 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись через реку Волчья в северо-западной части Волчанска, но непонятно, удерживают ли они позиции в этом районе, пишут в ISW.

19 и 20 мая российские захватчики продолжали штурмовые действия возле Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

20 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. 19 и 20 мая российские оккупанты наступали в направлении Кутковки, в районе Строевки и в направлении Песчаного.

Российские захватчики 20 мая вели ограниченные наступательные действия в направлении Боровой, но успеха не имели. 19 и 20 мая войска РФ атаковали возле Загрызово, Копанок и Грековки.

20 мая российские оккупанты продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новомихайловки, Редкодуба, Нового Мира, Глущенково и Зеленой Долины, наступали в направлении Ольговки и Карповки, в районе Ямполtвки и Торского 19 и 20 мая.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали в Торском.

Операция РФ №3 - Донецкая область

20 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 19 и 20 мая войска РФ атаковали в районе Серебрянки, Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Российские оккупанты продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Калиновки (к северу от Часового Яра).

19 и 20 мая российские захватчики атаковали в районе Часового Яра, возле Белой Горы, в направлении Предтечино и возле Курдюмовки.

Представитель украинской бригады, которая действовала на направлении Часового Яра, рассказал, что россияне накапливали силы в Часовом Яру в течение неопределенного периода времени, и сейчас используют эту более широкую группировку сил для попытки вырваться из населенного пункта.

Спикер сообщил, что российские оккупанты активно пытаются разрушить здания в центре Часового Яра, чтобы способствовать дальнейшему продвижению.

Председатель Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что россияне нанесли удары по центру Славянска с БПЛА "Герань-2".

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что войска РФ продвинулись в западной части Торецка и к востоку от Новой Полтавки (к западу от Торецка) вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, указывают на то, что россияне недавно немного продвинулись к северу от Торецка.

Войска РФ продолжали атаки возле самого Торецка, наступали на Иванополье и Плещеевку, атаковали в районе Дружбы и Дачного, наступали на Делиевку, в районе Старой Николаевки, Новой Полтавки и на Зарю, атаковали возле Яблоновки и в сторону н.п. Попов Яр 19 и 20 мая.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что враг пытается продвинуться в районе Делиевки, Дачного, и в направлении Романовки на флангах Торецка, чтобы обойти большее количество населенных пунктов на Торецком направлении.

20 мая российские захватчики наступали на Покровском направлении, но успеха не имели.

Войска РФ атаковали в районе Малиновки, Елизаветовки, в направлении Шевченко Первого, возле Миролюбовки, Гродовки, Мирнограда, Луча, Лысовки, в районе Новоукраинки, Даченского, Шевченко, Зверево, на Чунишино, в районе Удачного и в направлении Зеленовки и Первого Мая 19 и 20 мая.

20 мая российские оккупанты продолжали наступать на Новопавловском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 мая войска РФ атаковали в районе Новосергиевки, в направлении Новониколаевки, в районе Троицкого и Котляровки.

20 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но успеха не имели. 19 и 20 мая войска РФ атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки, Богатыря, в направлении Отрадного.

Российский блогер утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали к северу от Отрадного.

20 мая российские оккупанты наступали на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Зеленого Поля, Привольного, Бурлацкого, Веселого, Новополя и Ровнополя.

Российские "военкор" утверждали, что ВСУ контратаковали возле Зеленого Поля, Новополя и Комаров.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-запад от Белогорья (на юго-восток от Орехова).

19 и 20 мая российские захватчики атаковали в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Работино (к югу от Орехова).

Российские оккупанты 19 и 20 мая вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись. 20 мая российский блогер заявил, что путинские войска способны пополнять подразделения, действующие на островах дельты реки Днепр, только с помощью ежедневного сброса с БПЛА.

Ситуация на фронте

В вечернем отчете Генерального штаба 20 мая указывалось, что с начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты, как и раньше, больше всего атакуют на Покровском направлении.

Также сообщалось, что вчера украинская разведка перехватила приказ российского командования своим войскам применять на фронте запрещенное химическое оружие против ВСУ.