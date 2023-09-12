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Еще два корпуса Киево-Печерской лавры вернули под контроль государства

Фото: комиссия вернула еще два корпуса Киево-Печерской лавры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

12 сентября комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вернула 63-й и 64-й корпуса на территории Нижней лавры в государственное пользование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры.

Раньше там располагалась Киевская духовная академия и семинария УПЦ МП, пока они освободили помещение заповедника.

По состоянию на сегодняшний день, под контроль государства вернули 13 из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь. Всего под контролем УПЦ МП находились 79 объектов, среди которых были также подпорные стенки, замощения и МАФы.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП, после чего представители монастыря еще долгое время не хотели покидать территорию Лавры.

Минкульт направил туда комиссию по инвентаризации, однако верующие и монахи всячески препятствовали их работе. Позже, 5 июля, доступ в Нижнюю лавру ограничили для посетителей.

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Киев