UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще два корпуси Києво-Печерської лаври повернули під контроль держави

Фото: комісія повернула ще два корпуси Києво-Печерської лаври (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

12 вересня комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври у державне користування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури.

Раніше там розташовувалась Київська духовна академія та семінарія УПЦ МП, наразі вони звільнили приміщення заповідника. 

Станом на сьогодні, під контроль держави повернули 13 з близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир. Всього під контролем УПЦ МП знаходилось 79 об'єктів, серед яких були також підпірні стінки, замощення та МАФи. 

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП, після чого представники монастиря ще довгий час не хотіли покидати територію Лаври.

Мінкульт направив туди комісію для інвентаризації, однак віряни та ченці всіляко перешкоджали їхній роботі. Пізніше, 5 липня, доступ до Нижньої лаври обмежили для відвідувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ