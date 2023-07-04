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В Киево-Печерской лавре с завтрашнего дня введут ограничения на вход

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Киев, Вторник 04 июля 2023 21:41
В Киево-Печерской лавре с завтрашнего дня введут ограничения на вход Фото: Киево-Печерская лавра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 5 июля доступ к Нижней лавре будет ограничен для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киево-Печерской лавры.

"С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет ограничен доступ посетителей в Нижнюю лавру (Киево-Печерский монастырь)", - говорится в сообщении.

Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00.

В Лавре отметили, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После чего представителей Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но до сих пор этого так и не произошло.

В свою очередь в УПЦ МП пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Пока национальный заповедник вернул в собственность государства 5 корпусов из 79. На этой неделе должны вернуть еще 5.

Сегодня, 4 июля, в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта. Там должна была произойти опечатка корпусов, но верующие УПЦ МП всячески этому препятствуют и блокируют входы в здания.

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