"Еще два дня потерпеть": Украину накроют морозы до -30, но потепление будет коротким

Ближайшей ночью в Украине ожидается пик морозов этой зимы. После короткого потепления синоптики предупреждают о возвращении холодного воздуха и новой волне морозов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня
Главное:
Украину ждет самая холодная ночь (инфографика РБК-Украина)
Северные области Украины, в частности Сумская и Черниговская, оказались в эпицентре самых сильных морозов этой зимы. В ближайшие ночи температура там может опускаться до -28...-30 градусов, а после короткого потепления холод снова вернется.
По словам Голени, текущая волна морозов является более сильной, чем та, что наблюдалась две недели назад.
"Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера", - отметила она.
В ночь на сегодня самые низкие температуры в Украине фиксировались в северных регионах.
"По северу Украины самые низкие температуры этой ночью были от -20 до -29 градусов. В Житомирской области зафиксировали минус 29", - уточнила синоптик.
Украину ждет самая холодная ночь (инфографика РБК-Украина)
На Сумщине и Черниговщине местами температура опускалась до -28 градусов.
Эпицентр холодной воздушной массы сейчас расположен за пределами Украины.
"В Беларуси, чуть севернее Житомирщины, было минус 30. В Литве и Латвии - минус 30-32 градуса", - сказала Голеня.
В Украину мороз пришел вместе с антициклоном с севера. При этом на температурные показатели существенно влияет облачность.
"Если ночью будет облачность, то температура может остановиться на уровне -27...-28. Если же прояснится, Сумская и Черниговская области могут приблизиться к -30",- пояснила она.
Самой холодной, по прогнозам, будет ближайшая ночь. Далее морозы постепенно ослабнут.
"На северо-востоке еще будет держаться мороз до -25, но потом он ослабнет до -18", - отметила Голеня.
Начиная с 7 числа днем, на большей части территории Украины температура будет приближаться к нулю или переходить в "плюс".
"На юге и в Закарпатье будет ощутимо теплее - до +6...+8 градусов", - сказала она.
Впрочем, потепление будет временным.
"Уже с 8 числа днем и ночью будет от слабого до умеренного мороза - минус 3...-9, а в ночь на 9-10 снова ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.
По словам Голени, морозы до -30 градусов не являются рекордными для Украины.
"В 2012 году в Киевской области, в Барышевке, фиксировали минус 32. В Киеве тогда было минус 26,8", - напомнила она.
Абсолютный минимум температуры в Украине составлял -42 градуса - его зафиксировали в Луганске. В Киевской области абсолютный минимум - минус 39,4.
"В самом Киеве самая низкая температура была минус 32, но это еще 50-е годы", - отметила Голеня.
За последние годы минус 20 в столице фиксировали зимой 2021 года.
"Это не аномалия. Такое случается редко, но бывает", - подчеркнула она.
Особенностью этой зимы может стать ее продолжительность.
"По продолжительности это может быть самый длинный период, когда средняя суточная температура была ниже нуля",- сказала Голеня.
По ее словам, зима фактически началась в конце декабря и может продолжаться как минимум до середины февраля.
"Возможно, два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы. Но пока это вопрос", - подытожила Голеня.
Пик морозов ожидается в ночь на 3 февраля. Скоро температура немного поднимется. Но потепление будет коротким.
Самые сильные морозы - на севере: Сумская и Черниговская области, до -28...-30°C.
Нет, подобные холодные ночи уже были. Абсолютный минимум в Украине - -42°C.
С 7 февраля днем большинство областей прогреется до 0°C и выше, на юге и Закарпатье - до +6...+8°C.
Февраль в Украине начался с сильных морозов. По прогнозам синоптиков, именно 2-4 февраля Украина переживает пик самых сильных морозов этой зимы. Далее холод постепенно будет ослабляться, а уже в ближайшие дни ожидается ощутимое, хоть и непродолжительное, потепление.
На фоне резкого похолодания в ГСЧС предостерегают о повышенных рисках для здоровья. Ведь длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению и обморожениям, особенно у уязвимых групп населения.
Чрезвычайники также объяснили, как уберечься во время сильных холодов, сколько времени безопасно находиться на улице при минусовых температурах и что делать в случае первых признаков переохлаждения.
Добавим, параллельно энергетическая ситуация осложняет влияние морозов. По состоянию на утро 2 февраля в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 жилых домов, большинство из них - на правом берегу столицы.