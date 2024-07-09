Еще больше Patriot и "необратимость" пути в НАТО: что получит Украина от саммита в Вашингтоне

На саммите НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, будет зафиксирована "необратимость" пути Украины в Альянс. Также будет идти речь об усилении противовоздушной обороны, Украина стремится получить десять систем Patriot уже до конца 2024 года.

По словам собеседника, в Вашингтоне Украина может рассчитывать на ряд позитивных для нее решений. В частности, в финальном коммюнике саммита будет подчеркнута "необратимость" пути Украины к членству в альянсе. Это будет шагом вперед по сравнению с решением предыдущего саммита НАТО в Вильнюсе.

В рамках саммита также состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Также запланирована встреча лидеров государств, заключивших соглашения по безопасности с Украиной. "Ожидаются решения по углублению сотрудничества и координации между странами, которые подписали соглашения, для укрепления обороноспособности Украины", - сказал собеседник РБК-Украина.

Кроме того, обсуждается усиление противовоздушной обороны Украины. Количество и конкретная номенклатура станет известна в ходе саммита. По информации РБК-Украина, Киев предпочел бы зафиксировать конкретное обязательство - союзники должны поставить десять систем Patriot до конца года.

Также будет усилено взаимодействие Украины с Альянсом, а именно, через усиление присутствия НАТО в Украине и создание новой структуры для координации помощи Украине "Помощь НАТО по безопасности и тренировкам для Украины" (NSATU).

Саммит НАТО

Со вторника, 9 июля, по четверг, 11 июля, в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. В На нем страны-члены Альянса будут обсуждать ситуацию в Украине и ее евроатлантическую интеграцию.

Также на саммите будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, уже прибывший в Вашингтон.

Ранее он рассказывал, что ожидает от саммита результатов по вопросу противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.