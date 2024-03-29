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Ще 820 окупантів та понад сотню одиниць техніки: оновлені втрати РФ

Україна , П'ятниця 29 березня 2024 08:12
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Ще 820 окупантів та понад сотню одиниць техніки: оновлені втрати РФ Фото: Росія втратила на фронті ще 820 окупантів (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 440 тисяч солдатів. За останню добу наші захисники ліквідували ще 820 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні втрати Росії у війні проти України станом на 29 березня 2024 року:

  • особового складу - близько 440790 (+820) осіб;
  • танків - 6922 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 13264 (+27) од;
  • артилерійських систем - 10991 (+28) од;
  • РСЗВ - 1023 (+2) од;
  • засоби ППО - 735 (+6) од;
  • літаків - 347;
  • гелікоптерів - 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56);
  • крилаті ракети - 2022 (+5);
  • кораблі /катери - 26;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50) од;
  • спеціальна техніка -1807 (+7).

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Бої на цій ділянці фронту тривають.

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