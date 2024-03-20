ВСУ сохраняют позиции на Бахмутском направлении во время ожесточенных боев: карты ISW

ВСУ провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Российские войска пытаются продвинуться в район Тернов и к Торскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что российские войска 19 марта безуспешно атаковали близ Купянска и Кременной, и подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к западу от Кременной в районе Тернов;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 18 марта, что западная группировка войск России, действующая на Купянско-Лиманском направлении, насчитывает максимум 80 000 человек личного состава.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 19 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:

к западу от Бахмута в районе Ивановского

к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Предтечино и Белой Горы.

Российские блогеры отметили, что украинские войска сохраняют позиции на западной окраине Ивановского и что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.

Российские блогеры утверждали, что российские войска усиливают атаки на Бердычи (к северу от Орловки и северо-западу от Авдеевки) и Тоненькое (к югу от Орловки и западу от Авдеевки) и что российская авиация наносит постоянные авиабомбардировочные удары по украинским позициям в этих двух населенных пунктах.

Один российский военный блогер заявил, что украинские войска провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки.

Видео с геолокацией, опубликованное 19 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северо-западной окраине Первомайской дамбы в Первомайском, к юго-западу от Авдеевки.

Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боях к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 19 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что тяжелые бои продолжаются в районе Красногоровки (к западу от Донецка), но что российские войска не смогли значительно продвинуться в этом районе, несмотря на частые атаки бронетехники и пехоты.

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся боевых действиях:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

Также российские и украинские источники сообщали о боях:

к югу от Великой Новоселки близ Старомайорского;

к юго-западу от Великой Новоселки близ Приютного.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 19 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались близ Работино и Вербового.

19 марта продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.

По словам российского военного блогера, небольшое количество украинских сил остается в Крынках и что большинство украинских сил на восточном берегу Херсонской области удерживают позиции к западу от населенного пункта в прибрежных и лесных районах.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска продолжают действовать в дачных массивах возле Антоновского моста (к северу Олешек).