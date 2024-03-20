Ситуация на фронте сегодня 20 марта

Украинские военные отразили 29 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

От авиационных ударов пострадали :

Большая Лукашевка, Белополье Сумской области ;

; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области ;

; Раздоловка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области ;

; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления беспилотниками и 1 станции РЭБ противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 432 390 военных.