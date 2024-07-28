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Еще 51 артсистема, две РСЗО и около 1200 захватчиков. Потери РФ за сутки

Воскресенье 28 июля 2024 07:50
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Еще 51 артсистема, две РСЗО и около 1200 захватчиков. Потери РФ за сутки Фото: за сутки армия РФ потеряла на фронте 1180 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 27 на 28 июля россияне потеряли на войне в Украине 1180 солдат и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 составили:

  • личного состава - около 574 690 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 8344 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 095 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 15 936 (+51) ед;
  • РСЗО - 1127 (+2) ед;
  • средства ПВО - 906 (+1) ед;
  • самолетов - 363 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 766 (+30) ед;
  • крылатых ракет - 2405 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 572 (+72) ед;
  • специальной техники - 2671 ед.

Еще 51 артсистема, две РСЗО и около 1200 захватчиков. Потери РФ за сутки

Напомним, россияне активно продвигаются на Покровском направлении в Донецкой области. За минувшие сутки неспокойно было и на южном працдарме фронта, но противник успеха не имел.

В целом, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 96 боевых столкновений.

Также минувшей ночью агрессор атаковал южные и центральные области Украины ударными дронами "Шахед".

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