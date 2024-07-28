Еще 51 артсистема, две РСЗО и около 1200 захватчиков. Потери РФ за сутки

За последние сутки с 27 на 28 июля россияне потеряли на войне в Украине 1180 солдат и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 составили:

Напомним, россияне активно продвигаются на Покровском направлении в Донецкой области. За минувшие сутки неспокойно было и на южном працдарме фронта, но противник успеха не имел.

В целом, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 96 боевых столкновений.

Также минувшей ночью агрессор атаковал южные и центральные области Украины ударными дронами "Шахед".

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