Еще 51 артсистема, две РСЗО и около 1200 захватчиков. Потери РФ за сутки
Фото: за сутки армия РФ потеряла на фронте 1180 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 27 на 28 июля россияне потеряли на войне в Украине 1180 солдат и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.24 составили:
- личного состава - около 574 690 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 8344 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 16 095 (+21) ед;
- артиллерийских систем - 15 936 (+51) ед;
- РСЗО - 1127 (+2) ед;
- средства ПВО - 906 (+1) ед;
- самолетов - 363 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 766 (+30) ед;
- крылатых ракет - 2405 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 572 (+72) ед;
- специальной техники - 2671 ед.
Напомним, россияне активно продвигаются на Покровском направлении в Донецкой области. За минувшие сутки неспокойно было и на южном працдарме фронта, но противник успеха не имел.
В целом, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 96 боевых столкновений.
Также минувшей ночью агрессор атаковал южные и центральные области Украины ударными дронами "Шахед".
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