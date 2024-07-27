Россияне в течение дня совершили 27 атак на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 27 июля, на фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, там враг совершил 27 штурмовых и наступательных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе а также совершил более 3,5 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Отбиты пять атак российских оккупантов в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой продолжается возле Волчанска. Ситуация контролируемая.
Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артиллерийских систем, боевая бронированная машина, девять единиц автомобильной, одна единица специальной техники, также уничтожены семь БпЛА.
"Потерпели повреждения восемь артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и одна единица специальной техники", - добавили в отчете.
На Купянском направлении противник один раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Синьковки.
14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергеевка. Противник успеха не имел, потери украинских позиций не допущены.
На Северском направлении в течение дня защитники Украины отразили шесть штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного и Спорного.
На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.
Агрессор 15 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 13 раз получили жесткий отпор от украинских защитников. Две атаки еще продолжаются.
Интенсивно противник атакует на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общей сложности, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.
"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 248 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две артиллерийские системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин, одна единица специальной техники. Кроме того, пять танков, три автомобиля, четыре ББМ и одна вражеская пушка были повреждены", - сообщает Генштаб.
На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 10 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.
На Времовском направлении произошло шесть боеприкосновений. Пять вражеских штурмов захлебнулись в районах Константиновки и Раздольного. Еще одно сражение продолжается. Ситуация контролируется силами обороны Украины.
На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отбиты защитниками Украины в течение дня.
На Приднепровском направлении воины ВСУ два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.
Сегодня за эффективную боевую работу Генштаб отметил воинов 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады .
"Настоящие защитники страны: сильные, мужественные и смелые", - говорится в отчете.
Напомним, что за последние сутки с 26 на 27 июля враг потерял 1210 солдат. Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабной войны составляют 573 510 человек.
В отчете Института изучения войны (ISW) от 26 июля говорится, что войска РФ недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Судя по всему, враг захватил Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также согласно спутниковым снимкам, было зафиксировано продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.
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