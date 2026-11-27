В Украину вернулись девять детей с оккупированных территорий и России. Среди них мальчик, который с 2022 года не видел маму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского и сообщение омбудсмана Дмитрия Лубинца.

По словам главы государства, домой возвращаются девять детей, сопровождающая внука бабушка и Анастасия - воспитанница Олешковского детского дома-интерната, которая нуждается в особой поддержке.

Дети были на временно оккупированных территориях Херсона, Запорожья и Крыма, а также в России. Это Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и Артем. Самому молодому, Артему, восемь лет.

Президент добавил, что все они получат необходимую помощь.

Кто помог вернуть детей

"Спасибо первой леди США Мелании Трамп за помощь и посредничество", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил омбудсмана и его команду, людей, работающих в рамках инициативы Bring Kids Back UA, и партнеров Международной коалиции за возвращение украинских детей. По словам Зеленского, уже вернули 2875 детей.

" Помним о каждом и каждой. Делаем все, чтобы найти их и вернуть к родным и близким " , - добавил он.

Лубинец рассказал, что эту группу удалось вернуть благодаря содействию первой леди Мелании Трамп. За все время при ее помощи на подконтрольную Украине территорию вернулись 40 детей.

Истории вернувшихся детей

"Эти случаи возвращения - очень сложные", - отметил омбудсман.

Некоторые дети лишились родителей. После смерти матери 16-летний парень жил на оккупированной территории с бабушкой. По словам Лубинца, она применяла к нему физическое и психологическое насилие.

Парень долго хотел выехать к сестре на подконтрольную Украине территорию, но из-за давления бабушки и представителей оккупационной службы по делам детей ему не удавалось. Ребенку говорили, что дома его не ждут, но теперь брат и сестра смогут воссоединиться.

Похожая ситуация у сводных 13-летнего брата и 17-летней сестры. После смерти матери в апреле 2026 года они оказались под временной опекой чужого человека. Дети хотели остаться вместе и жить со старшей сестрой по матери.

Остальных детей разлучили с родными принудительно. Родные братья 17 и 16 лет жили с матерью на оккупированной территории. После начала полномасштабного вторжения семья планировала уехать, но отец обратился к оккупационной комендатуре, и на мать начали давить и угрожать ей.

Женщину заставили уехать, а детей не отдали - братья все это время общались с мамой и хотели вернуться к ней. У одного из ребят серьезные проблемы со здоровьем: он почти не ходит и нуждается в медицинском обследовании и лечении.

Еще одна история - о мальчике 2018 года рождения, который не видел матери с 2022 года. Мама уехала в Черниговскую область решать юридические вопросы, а ребенок остался с бабушкой на оккупированной территории. Из-за начала полномасштабной войны женщина не смогла вернуться к сыну.

Теперь бабушка сопроводила мальчика на подконтрольную Украине территорию, чтобы он воссоединился с мамой.

Лубинец объяснил, что возвращение не ограничивается договоренностью о выезде. Каждый случай требует отдельной работы: установления родственных связей, поиска законных представителей, оформления опеки, подготовки документов, согласования сопровождения и безопасного маршрута.

"Продолжаем дальше работать, чтобы таких случаев было еще больше", - сказал он.