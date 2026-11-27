Вопрос о проведении гуманитарной миссии на Кинбурнской косе пока не находится в работе, поскольку для этого необходимо согласование от Вооруженных сил Украины и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, он уже видел информацию о возможной миссии на Кинбурнской косе и получил соответствующие обращения. Однако окончательное решение зависит исключительно от военных.

"По Николаевской области - еще мы не принимали это в работу. Как человек, который в этом принимает непосредственное участие, я выхожу сначала с позиции ВСУ. Чтобы передавать любое предложение российской стороне с участием американских посредников, мне нужно услышать позицию ВСУ", - подчеркнул Лубинец.

Он пояснил, что переговоры по любому региону возможны только после того, как военные подтвердят возможность обеспечения режима тишины без ущерба украинской обороноспособности.

В то же время омбудсмен отметил, что в настоящее время в работе находится подготовка гуманитарных операций по эвакуации гражданских из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.