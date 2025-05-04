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Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери росармии

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1340 российских оккупантов, а также "минусовали" 2 самолета, уничтожили 11 танков и 52 артсистемы противника.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 956 810 (+1340) человек ликвидировано;
  • танков - 10 758 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 403 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 327 (+52) ед.;
  • РСЗО - 1 376 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 155 (+1) ед.;
  • самолетов - 372 (+2) ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 860 (+163) ед.;
  • крылатых ракет - 3196 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 141 (+129) ед.;
  • специальной техники - 3 870.

Ситуация на фронте и "самолетопад" врага

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 3 мая, с начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений, в военном командовании также сообщили, что более половины из общего количества вражеских штурмов и атак была только на двух направлениях - Покровском и Новопавловском.

Напомним, 3 мая стало известно, что воины ГУР Минобороны Украины уничтожили российский самолет Су-30 с морского дрона Magura V5 неподалеку Новороссийска (РФ). Это является первым случаем в мировой истории, когда авиация была уничтожена с помощью морского дрона.

А вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 3 мая военные "блестяще" сбили военный самолет РФ с морского дрона и уничтожили еще один - ударами по оккупированному Крыму.

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