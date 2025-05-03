Генштаб о ситуации на фронте: за сутки 180 боев, два направления самые горячие

По состоянию на 22:00, 3 мая, на фронте с начала суток произошло 180 боевых столкновений. Более половины из них только на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 98 управляемых бомб, 1132 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

Самые горячие направления

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 68 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Бои не утихают до сих пор в 15 локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенному пункту Шевченко Первое.

"По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 36 и ранили 39 оккупантов на данном направлении; уничтожили автомобиль, два мотоцикла, два БПЛА противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 56 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ривнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира. Девять боестолкновений пока продолжается. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка. Враг несет значительные потери.

Ситуация на других фронтах

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.

Наши войска отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Новоданиловки и Каменского. Авиаудару подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался приблизиться к позициям наших защитников, получил отпор.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 23 атаки захватнической армии. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом семь КАБ, также совершил 233 обстрела, из которых 10 - из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.