Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1340 російських окупантів, а також "мінусували" 2 літаки, знищили 11 танків та 52 артсистеми противника.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2025 року орієнтовно склали:
Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 травня, з початку доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.У військовому командуванні також поінформували, що понад половина з загальної кількості ворожих штурмів та атак була лише на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському.
Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що воїни ГУР Міноборони України знищили російський літак Су-30 з морського дрона Magura V5 неподалік Новоросійська (РФ). Це є першим випадком у світовій історії, коли авіація була знищена за допомогою морського дрона.
А ввечері у суботу президент України Володимир Зеленський розповів, що 3 травня військові "блискуче" збили військовий літак РФ з морського дрона та знищили ще один - ударами по окупованому Криму.
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