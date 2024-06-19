Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, есть раненый.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

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