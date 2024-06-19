RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: российская армия потеряла за сутки более 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня, составили 1130 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - приблизительно 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 7984 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 319 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 14 007 (+48) ед;
  • РСЗО - 1104 ед;
  • средства ПВО - 857 (+4) ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 221 (+34) ед;
  • крылатых ракет - 2297 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 078 (+47) ед;
  • специальной техники - 2351 (+7) ед.

Напомним, ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, есть раненый.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины