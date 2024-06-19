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Ще 1130 загарбників, 48 артсистем і 12 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: російська армія втратила за добу понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 18 на 19 червня, становили 1130 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 529 750 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 7984 (+10) од;
  • бойових броньованих машин - 15 319 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 14 007 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1104 од.;
  • засоби ППО - 857 (+4) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 221 (+34) од.;
  • крилатих ракет - 2297 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 078 (+47) од.;
  • спеціальної техніки - 2351 (+7) од.

Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни атакували ударними дронами "Шахед" західні області.

У селищі Малехів біля Львова прогримів вибух. Внаслідок прильоту пошкоджені будинки та офісне приміщення, є поранений.

За даними ISW, в ніч з 17 на 18 червня ЗСУ атакували російські нафтобази у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

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Війна Росії проти України