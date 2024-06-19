Ще 1130 загарбників, 48 артсистем і 12 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни атакували ударними дронами "Шахед" західні області.

У селищі Малехів біля Львова прогримів вибух. Внаслідок прильоту пошкоджені будинки та офісне приміщення, є поранений.

За даними ISW, в ніч з 17 на 18 червня ЗСУ атакували російські нафтобази у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

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