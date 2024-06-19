ВСУ поразили ракетами "Нептун" нефтебазы в Краснодарском крае, - ISW

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, источники в ВМС Украины сообщили "Суспільному", что военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора.

Аналитики ISW предполагают, что Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городке Чушка в Краснодарском крае и, вероятно, применили модифицированные ракеты для поражения наземных целей. По свидетельству местных жителей, пожар повредил трубопровод и участки с инженерным или техническим оборудованием.

Российские власти не подтвердили факт удара, однако Министерство обороны России 18 июня заявило, что российские военные перехватили украинскую ракету "Нептун" в неустановленном районе 17 июня.

Источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили украинским СМИ, что украинские силы нанесли удары с беспилотников по нефтяным терминалам "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в городе Азов Ростовской области. Геолокационные видеозаписи показывают, что возникший в результате этого пожар, продолжался в ночь с 17 на 18 июня и в течение всего дня 18 июня.

Власти Ростовской области сообщили, что в результате ударов загорелись резервуары с нефтью.

Источники в СБУ заявили, что на этих нефтебазах расположены 22 резервуара. Крымская служба Радио Свобода сообщила, что через нефтебазы проходит до 60 тонн нефтепродуктов в месяц, и что они могут одновременно вмещать до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.