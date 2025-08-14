ua en ru
Счастье придет только осенью: эти Китайские знаки расцветут с началом сентября

Четверг 14 августа 2025 06:04
Счастье придет только осенью: эти Китайские знаки расцветут с началом сентября Китайский гороскоп на осень (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Осенью жизнь некоторых представителей Китайского гороскопа заиграет новыми красками. Сентябрь станет для них стартом большого обновления, а первые прохладные дни принесут то, чего они так долго ждали.

Кому Китайский гороскоп обещает счастливую осень, рассказывает РБК-Украина.

Дракон (годы рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Сентябрь подарит новые идеи и желание действовать. Драконы почувствуют, что время для важных шагов наконец настало, и смело двинутся вперед. Их ждет период настоящего расцвета. Признание на работе, щедрые премии и настоящие приключения в личной жизни - времени на грустные мысли точно не будет! Важно лишь не бояться менять привычный порядок вещей, ведь именно это станет ключом к будущему успеху.

Петух (годы рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Осень принесет Петухам ощущение стабильности, которого они так хотели. Появится шанс решить вопросы, которые откроют новые перспективы. Важно обратить внимание на здоровье и отдых, чтобы не потерять энергию, которая понадобится для новых побед. Чудеса придут уже в первые дни сентября.

Обезьяна (годы рождения: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяны войдут в сентябрь с мощным зарядом вдохновения. Новые знакомства, романтические моменты и профессиональные открытия сделают этот месяц особенным. Возможны предложения, которые выведут жизнь на совершенно другой уровень. Поэтому им нужно использовать любые возможности для развития и не отказываться от смелых идей.

Коза (годы рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Для Коз сентябрь станет временем душевной гармонии. Отношения с близкими потеплеют, а все дела наконец пойдут в нужном направлении. Они смогут вздохнуть с облегчением и насладиться счастьем. Главное - не спешить, а придерживаться собственного темпа. Стоит попробовать проводить больше времени с теми, кто поддерживает и вдохновляет.

Тигр (годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигры почувствуют прилив сил и желание реализовать то, на что раньше не было сил. Осень подарит им удачное стечение обстоятельств, которое поможет воплотить мечту в реальность. Особенно счастливыми станут дни, когда появятся новые партнеры и единомышленники. В начале осени нужно действовать быстро, пока удача будет рядом.

При создании материала были использованы источники: Knowinsiders, Astroseek.

Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
